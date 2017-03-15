مورينيو : الانتقادات الموجهة لبوغبا دافعها الحسد

انبرى مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، للدفاع عن لاعبه #بول_بوغبا، عقب أداء مخيب خلال الخسارة على ملعب تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، الإثنين الماضي.

وكافح بوغبا، العائد إلى يونايتد من يوفنتوس مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (108 مليون دولار) في أغسطس (آب) الماضي، لإثبات جدارته بالقيمة الضخمة للصفقة، إذ سجل سبعة أهداف في 40 مباراة هذا الموسم.

وقال مورينيو للصحافيين، اليوم الأربعاء: “أشعر أن العالم فقد قيمه، وأخشى مما وصل إليه مستوى الحقد والحسد هذه الأيام.. هذا ليس خطأ بول أن يحصل على عشرة أمثال ما كان يحصل عليه البعض في الماضي، ليس ذنبه أن بعض النقاد يعانون في حياتهم ويحتاجون لكل قرش للعيش بينما هو ثري للغاية.. بوغبا وصل للقمة ولم يمنحه أي شخص أي شيء.. أنا قلق للغاية من الطريقة التي تسير بها الأمور مع الأجيال السابقة.. الحسد في كل مكان”.

وينقسم المحللون والجماهير غالباً بشأن أداء بوغبا خلال المباريات، إلا أن مورينيو كان سعيداً بما قدمه الدولي الفرنسي هذا الموسم وكان واثقاً أن لاعب الوسط سيصم أذنيه عن أي انتقاد.

وأضاف المدرب البرتغالي: “أنا سعيد للغاية ببول.. أفضل شيء في شخصيته أنه لا يعير أي اهتمام بما يقوله الناس عنه”.

وسيستضيف يونايتد فريق روستوف الروسي في أولد ترافورد، غداً الخميس، ويأمل في حجز مقعده في ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وسيخوض يونايتد المباراة دون الثنائي المصاب واين روني وأنطوني مارسيال.

ويمكن لفريق مورينيو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل عبر الفوز بالدوري الأوروبي، لكن المدرب البرتغالي لم يفكر إلى هذا الحد.

وقال مورينيو: “نعرف أن روستوف فريق جيد للغاية.. خضنا الكثير من المباريات خارج ملعبنا وبعضها أمام منافسين أقوياء لديهم خبرة في دوري الأبطال.. التعادل 1-1 نتيجة غير حاسمة على الإطلاق”. ( reuters )

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