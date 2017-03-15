وول ستريت جورنال : توجيه تهم لقراصنة مرتبطين بالحكومة الروسية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، سيقومان بتوجيه تهم إلى قراصنة انترنت، على علاقة بالحكومة الروسية، بدعوى سرقة معلومات ملايين من مستخدمي عملاق التصفح الإلكتروني “ياهو”.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادر لم تسمها، أن وزارة العدل ومدير مكتب التحقيقات الإتحادية، جيمس كومي، سيقومان صباح اليوم بتوجيه تهم بسرقة المعلومات الشخصية لمئات الملايين من مستخدمي متصفح “ياهو”، ما أدى “لعرقلة خدمات الشركة وعرقلة بيعها لعملاق الاتصالات فيرايزون”.

وتابعت الصحيفة أن بعضاً من القراصنة المتهمين في هذه القضية “تجمعهم روابط مع الحكومة الروسية”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، كشفت شركة ياهو عن تعرضها لسرقة المعلومات الشخصية لما يزيد على 500 مليون مستخدم، واختتمت تحقيقها في الأمر بالقول أنه قد تعرضت للقرصنة من قبل “جهة ترعاها دولة”.

وكانت ياهو قد تعرضت للقرصنة عام 2013، حيث تكبدت وقتها خسارة معلومات اكثر من مليار شخص.

وعقب توجيه وزارة العدل تهم إلى المدعى عليهم، يتم عرضهم على القضاء للاستماع لقضاياهم والبدء بمحاكمتهم. (ANADOLU)

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