يسعون للوصول إلى بريطانيا .. بلجيكا : إرتفاع كبير في عدد اللاجئين الذين تم إلقاء القبض عليهم في الموانئ

ارتفع بشكل كبير عدد اللاجئين غير الشرعيين المقبوض عليهم في الموانئ البلجيكية.

ووفق ما ذكر وزير الداخلية في #بلجيكا “يان يامبون”، فقد ارتفع عدد اللاجئين الراغبين بالتوجه من بلجيكا إلى بريطانيا، والذين تم القبض عليهم، بشكل كبير، ليصل إلى 3359 في 2016.

صحيفة “دا مورخن” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العدد في 2014، كان 483 فقط.

ومعظم من تم إلقاء القبض عليهم كانوا متواجدين في ميناء زيبرخا، الذي يعتبر الوجهة الأولى لمن يرغبون بالتوجه إلى بريطانيا، يليه موانئ أنتفيربن وخينت وأوستيندا.

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