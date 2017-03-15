” يوتيوب ” يختبر 3 رموز متحركة جديدة أثناء تحميل الفيديو

تختبر حالياً خدمة يوتيوب 3 رموز متحركة جديدة لتحميل الفيديو في تطبيقها على أجهزة أندرويد.

وتختلف الرسوم المتحركة الجديدة الثلاثة في التصميم، حيث ستظهر هذه الرموز أثناء انتظار المستخدم تحميل الفيديو على جهازه، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية.

الرمز المتحرك الأول ، ويظهر الرمز المتحرك الأول صيغة “جي آي إف” على شكل نقطة بيضاء صغيرة تتوسع إلى عدة نقاط أصغر بيضاء وحمراء، هذه الرموز المتحركة تشبه الرموز المتحركة التي تظهر في نظام تشغيل أندرويد كيت كات.

الرمز المتحرك الثاني ، ويظهر الرمز المتحرك الثاني في شكل أنصاف دوائر، نصف دائرة حمراء والنصف الآخر أبيض.

أما الرمز المتحرك الثالث، يظهر في شكل ديناصور مع ثلاث نقاط تحميل تحته.

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