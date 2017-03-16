أغنية تصور عملية ” اغتيال ترامب ” .. و الرئيس الأمريكي يرد في تغريدة

انتقد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب أغنيةً مصورةً يصوب فيها مغني الراب #سنوب_دوج مسدساً زائفاً على شخص في هيئة مهرج شبيه بالرئيس.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر، مستغرباً: “تخيلوا مدى الاحتجاج لو كان سنوب دوج.. صوَّب المسدس وأطلق النار على الرئيس أوباما؟ فترة من السجن!”.

وتناولت أغنية “لافاندر” الساخرة إشارات إلى قضايا، منها الهجرة وقتل الشرطة رجالاً سوداً عزلاً، وظهرت بها شخصيات على هيئة مهرجين، منهم شخص سُمي رونالد كلامب.

وقرب نهاية الأغنية، صوب دوج مسدساً على رأس الشخصية التي بدت في هيئة ترامب، وانطلق من السلاح المزيف عَلم صغير عليه كلمة “بانج”.

وفي مقابلة قبل أيام مع موقع “تي إم زد” الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، قال مايكل كوهين، محامي ترامب، إن الفيديو “شائن للغاية” وإن المغني مدين بالاعتذار لترامب.

وقال كوهين: “لا يوجد إطلاقاً ما يدعو للضحك بشأن محاولة لاغتيال الرئيس. بالتأكيد، لو كانت حدثت مع الرئيس (باراك ) أوباما لرفضتها. ولا أقبلها بالتأكيد مع الرئيس ترامب… وبكل أمانة، هذا ليس مضحكاً ولا فنياً”.

ولاقى الفيديو انتقادات من عضوي مجلس الشيوخ ماركو روبيو وتيد كروز.

وقال المغني المنتمي إلى ولاية كاليفورنيا ويبلغ من العمر 45 عاماً، إنه يرى ترامب مهرجاً. ( reuters )

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