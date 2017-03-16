ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهول طعن لاجئاً سورياً في مانهايم

تعرض لاجئ سوري للطعن على يد شخص مجهول مساء أول أمس الثلاثاء (14/3)، وسط مدينة مانهايم في ولاية بادن فورتنبيرغ، في ألمانيا.

وقالت صحيفة “راين نيكر تسايتونغ” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري (32 عاماً) كان سائراً مع أخيه وصديقة لهما وسط المدينة، قبل أن يصادفهم شخص ثلاثيني مجهول الهوية قام بالتلاسن معهم، ثم أقدم على طعن السوري بسكين، ولاذ بالفرار.

ونقل السوري إلى المشفى، حيث استقرت حالته لاحقاً، فيما بدأت الشرطة بالبحث عن الجاني.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها إن الرجل ثلاثيني طوله 1.65 م، ذو لحية خفيفة، ويعتقد أنه عراقي الجنسية، وطالبت من يملك معلومات عن الحادثة التواصل معها على الرقم: 062112580.

عكس السير