ألمانيا : القبض على شاب عار كان يقوم بتخريب البضائع في محطة وقود ! ( فيديو )

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن الشرطة ألقت القبض على شاب عار كان يقوم بتخريب البضائع في محطة وقود في برلين.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت في الرابع من آذار الحالي، أن الشاب تحت تأثير المخدرات عندما دخل إلى محطة وقود HEM وبدأ بتخريب البضائع و رمي الزجاجات على الأرض.

وأشارت إلى أن الشاب لم يكن يرتدي سوى فردة حذاء واحدة في القدم اليمنى، ثم جاء عناصر من الشرطة وألقوا القبض عليه ثم نقلوه إلى المشفى.

وختمت “بيلد” بالقول إن الشرطة عثرت لاحقاً على هوية الشاب ومحفظته في ملهى ليلي قريب من محطة الوقود، وقالت إنه يبلغ من العمر 26 عاماً، ولم تذكر جنسيته.

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عكس السير