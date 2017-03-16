أوباميانغ يستبعد ميسي و كريستيانو رونالدو من تشكيلته المثالية !

استبعد مهاجم #بروسيا_دورتموند الألماني، الغابوني #بيير_إيمريك_أوباميانغ، كلاً من لاعب ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تشكيلته المثالية.

فيما ضمت تشكيلة أوباميانغ لاعباً واحداً فقط من ريال مدريد، وهو رافائيل فاران، في حين لم تشمل أي لاعب من برشلونة، كما أنه الوحيد المنضم من الليغا، وفقاً لما نقلته شبكة إرم نيوز عن صحيفة آس الإسبانية.

وضمت تشكيلة أوباميانغ المثالية: مانويل نوير (بايرن ميونخ) وكورت زوما (تشيلسي) وسوكراتيس باباستاثوبولوس (بروسيا دورتموند) وفاران (ريال مدريد) وماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) وديميتري باييت (مارسيليا) وهنريخ مخيتاريان (مانشستر يونايتد) وإدين هازارد (تشيلسي) وأوباميانغ وماركو رويس (بروسيا دورتموند).

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