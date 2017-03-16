السجن المؤبد لفلسطيني أدين بقتل حاخام

اصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية الاربعاء حكمان بالسجن المؤبد لفلسطيني دين بقتل حاخام إسرائيلي قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، حسبما اعلنت مصادر عسكرية.

ووجدت المحكمة أن محمد العمايرة مذنب بالمشاركة في هجوم باسلحة نارية استهدف في الاول من تموز/ يوليو سيارة قرب الخليل، ما أدى إلى مقتل سائق السيارة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي انه بعد اطلاق النار، انقلبت سيارة الحاخام ميخائيل مارك الذي كان متوجها إلى مدرسة تلمودية في مستوطنة قريبة من الخليل، ما اسفر عن مقتله وجرح اثنين من افراد عائلته.

وكان العمايرة قاد السيارة التي استخدمها المهاجمون.

ودين العمايرة ايضا بمحاولة قتل، خصوصا لقيامه بالتخطيط لشن هجمات بالسلاح الا انها لم تحدث في نهاية المطاف، بحسب المصادر.

وأمرت المحكمة العسكرية العمايرة بدفع تعويض قدره 250 ألف شيكل (67 الف دولار).

وقتل جيش الاحتلال نهاية تموز/ يوليو الفلسطيني محمد فقيه المسؤول عن الهجوم في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للجيش.

ودمر الجيش في اب/ اغسطس الماضي منزل العمايرة في قرية دورا، جنوب الخليل.

ومنذ الاول من تشرين الاول/ أكتوبر 2015، استشهد 255 فلسطينيا وقتل أربعون إسرائيليا وأمريكي واحد وأردني واريتري وسوداني في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتفيد سلطات الاحتلال الاسرائيلية أن معظم الفلسطينيين الذين استشهدوا كانوا يقومون او يحاولون القيام بعمليات طعن أو دهس، فيما استشهد عدد آخر خلال تظاهرات أو اشتباكات أو غارات جوية على قطاع غزة. (AFP)

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