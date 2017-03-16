السويد تضع خطة لتدريس ” البرمجة ” من الصف الأول الابتدائي

أعلنت الحكومة السويدية عن خطة للارتقاء بالمعرفة التكنولوجية للطلبة في جميع المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الابتدائية.

وأكد وزير التعليم غوستاف فرودلين حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز ” أن الخطة الحكومية تهدف لتهيئة وإعداد كل طفل في مدارس البلاد لبيئة العمل بعد الدراسة.

ومن المنتظر إدخال تعديلات على المناهج الدراسية في السويد في يوليو/ تموز المقبل.

وأكد فرودلين أن المهارات التي سيكتسبها الأطفال لن تكون مفيدة فقط لم سيواصلون مسيرتهم المهنية في مجال البرمجة، بل لكل المهن خصوصا أن بيئات العمل المستقبلية ستتطلب على حد قوله، معرفة كبيرة بأجهزة الكمبيوتر.

وبخلاف البرمجة، سيتعلم الأطفال مجموعة من ما يمكن تسميتها بـ “المهارات الرقمية”، على غرار التمييز بين الأخبار والمقالات الحقيقية والمزيفة الكاذبة.

ويرى الوزير أن تعلم هذه المهارات في الوقت الحالي يضاهي في أهميته تعلم القراءة والكتابة والحساب.

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