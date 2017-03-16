النمسا : إنضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي ” غير وارد “

أشارت وثيقة سياسية من وزارة الخارجية النمساوية إلى أن فيينا تعتقد أن تركيا، لا يتعين أن تصبح على الاطلاق جزءاً من الاتحاد الاوروبي، بالنظر إلى السياسات القمعية بشكل كبير في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في تقرير سياسي، تم صياغته استعداداً لرئاسة النمسا للاتحاد الاوروبي في النصف الثاني من عام 2018، “انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، بالتالي غير وارد في التفكير”.

يذكر أن النمسا واحدة من الدول الواقعة في خلاف مرير بين تركيا وأوروبا بشأن قيام سياسيين أتراك بحملة ترويج للاستفتاء المزمع في تركيا.

وبدلا من محادثات الانضمام إلى الاتحاد، يتعين أن يسعى الاتحاد لاتفاق تعاون بشأن التجارة والسياسة الخارجية والقضاء وإجراءات مكافحة الارهاب، طبقاً للتقرير. (DPA)

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