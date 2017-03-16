انتقادات مورينيو تحرم نادي روستوف الروسي من ملعبه

منعت رابطة الدوري الروسي لكرة القدم ملعب #روستوف من استضافة مباريات بالدوري بسبب سوء أرضيته وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على شكوى #جوزيه_مورينيو مدرب مانشستر يونايتد من أرضية الملعب.

وتعادل يونايتد 1-1 على ملعب الفريق الروسي يوم الخميس الماضي في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي عقب قرار الاتحاد القاري بصلاحية الملعب لاستضافة المباريات.

وقالت رابطة الدوري الروسي “سيستمر حظر الملعب لحين إصلاح أوجه القصور التي تم تحديدها وحتى يتماشى مع المتطلبات التي تقتضيها اللوائح ” ، ومنعت الرابطة أيضا ملعب روبن كازان من استضافة مباريات.

ووجه مورينيو انتقادات حادة للملعب ولم يكن راضيا عن أرضيته الصلبة وغير المكتملة.

وقال مورينيو قبل التعادل “من الصعب تصديق أن هذا الملعب يمكن أن يستضيف مباراة لو فرضنا أنه يمكن أن نطلق عليه ملعبا.”

وأضاف “تواصلت مع مسؤول من الاتحاد الأوروبي فور رؤية الملعب وعندما أخبرته بمخاوفي أبلغني بأن اللاعبين مؤمن عليهم وإذا حدث لهم مكروه فلن تكون هناك أي مشكلة.”

وقالت الرابطة الروسية لهيئة الإذاعة البريطانية إن لجنة تفتيش ستزور ملعب روستوف يوم 24 من الشهر الحالي وقبل المباراة المقبلة على ملعبه أمام كراسنودار.

وسيلتقي يونايتد مع روستوف في إياب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس ، ويأمل في حجز مقعده في دور الثمانية للدوري الأوروبي بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وسيخوض يونايتد المباراة بدون الثنائي المصاب وين روني وانطوني مارسيال ، ويمكن لفريق مورينيو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل عبر الفوز بالدوري الأوروبي لكن المدرب البرتغالي لم يفكر إلى هذا الحد.

وقال “نعرف أن روستوف فريق جيد للغاية. خضنا الكثير من المباريات خارج ملعبنا وبعضها أمام منافسين أقوياء لديهم خبرة في دوري الأبطال. التعادل 1-1 نتيجة غير حاسمة على الاطلاق.”

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