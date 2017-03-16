باريس سان جيرمان يحدد قائمة من 6 لاعبين لتسريحهم في الصيف القادم

كشفت تقارير صحفية عن قائمة اللاعبين المسرحين عن نادي #باريس_سان_جيرمان الفرنسي عند نهاية الموسم الجاري، وتحديداً في شهر يونيو القادم.

وذكرت صحيفة ” لوباريزيان” الفرنسية أن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري، قدم لإدارة فريق العاصمة، قائمة تضم 6 أسماء للاستغناء عن خدماتهم في الصيف المقبل.

ويتعلق الأمر بكلٍ من الظهرين الأيمن والأيسر، الإيفواري سيرج أورييه والبرازيلي ماكسويل، و متوسطي الميدان، الإيطالي تياغو موتا والبولندي غريغورز كريشيوفياك وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، بالإضافة للجناح الإسباني خيسي رودريغيز، المُعار منذ يناير الماضي إلى نادي لاس بالماس الإسباني ، ولم تستبعد الصحيفة المقربة من نادي باريس سان جيرمان، أن تضم القائمة أيضاً النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وبالمقابل، أشار ذات المصدر أنّ بطل فرنسا، “يقاتل لإبرام صفقة من العيار الثقيل” بضم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند، وهداف الدوري الألماني.

يُشار أنّ باريس سان جيرمان كان قد تلقى ضربة قوية، الأسبوع الماضي، بإقصائه في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد نادي برشلونة الإسباني، بإنهزامه بقواعد منافسه الكاتالوني بنتيجة 6-1، في لقاء الإياب، بعدما كان “البي أس جي” قد فاز بمباراة الذهاب برباعية نظيفة.

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