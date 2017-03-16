بالفيديو .. الشرطة الروسية تطرد راكب من الطائرة بسبب ” طول ساقيه ” !

في حادث غريب من نوعه، أجبر عناصر في الشرطة الروسية لاعب كرة طائرة على الخروج عنوة من الطائرة قبل إقلاعها باتجاه العاصمة #موسكو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن اللاعب ألكسندر كيميروف (20 عاما) أخذ مكانه في الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع في مدينة نوفي يورنغوري في #سيبيريا باتجاه موسكو.

لكن جلسة كيمريوف الذي يبلغ طوله ( 2.1 متر) أثارت قلق المضيفات لكون ساقيه أغلقا ممر الطائرة، وأبلغن أمن المطار الذي حضر بالفعل ثلاثة من عناصره وقاموا بطرد اللاعب.

وحاول اللاعب إيجاد حل بأن يجلس في مكان آخر، لكن المضيفات رفضن الأمر مجددا رغم أنه سافر مرارا على متن رحلات الشركة “بيبدا” منخفضة التكاليف.

وعبر اللاعب عن غضبه، ونشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، وقال: “ما الذي يحدث في العالم يا أصدقائي؟. رجل يطرد من طائرة بسبب طوله”، مشيرا إلى صدمته من تعاون الشرطة مع مزاعم الشركة.

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