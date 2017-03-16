برشلونة يخطط لضربة حاسمة بضم أنخيل دي ماريا

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن هناك تقارير فرنسية أشارت إلى وجود اهتمام من #برشلونة بشأن ضم الجناح الأرجنتيني #أنخيل_دي_ماريا لدعم الناحية الهجومية للفريق.

وكان التقارير الفرنسية قد أشارت إلى أن برشلونة بدأ يسأل عن إمكانية تغيير دي ماريا للأجواء التي يعيشها داخل فرنسا والذهاب إلى كتالونيا وهو ما يعني اتجاه توجيه ضربة خفية إلى ريال مدريد الذي فرط في اللاعب.

وتسبب دي ماريا في إزعاج كبير لبرشلونة أثناء مباراة باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين في مرمى البلوغرانا في الذهاب ولكنه فشل في هز الشباك بالعودة التي شهدت تأهل النادي الكتالوني إلى دور الثمانية.

وتعرض دي ماريا لانتقادات لاذعة من جماهير برشلونة بعدما أشار بعلامة الصمت للحاضرين في ملعب الكامب نو بعدما وضع أصبعه على فمه عقب تسجيل إدينسون كافاني لهدف باريس سان جيرمان في الشوط الثاني والذي اعتبره البعض قاتلا للنتيجة وفق ما ذكرت شبكة يورو سبور ، ولكن البلوغرانا استطاع العودة في ريمونتادا تاريخية.

تجدر الإشارة أن ريال مدريد الإسباني كان يحصن عقد دي ماريا حين سمح له بالانتقال إلى مانشستر يونايتد بعدما وضع بندا يمنع على النادي الإنكليزي بيع اللاعب إلى برشلونة ولكن هذا الشرط قد زال تلقائيا عقب رحيل الجناح الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

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