بعد ساعات من ولادته .. مصرية تعاقب زوجها بإلقاء طفلهما في الشارع

ألقت سيدة مصرية طفلها في الشارع عقب ولادته بساعات قليلة عقابًا لزوجها الذي هددها بحرمانها من الطفل حيث غافلت الأم هيئة التمريض في المستشفى لتنفذ مخططها.

و بدأت القضية بدخول سيدة مصرية لأحد المستشفيات في #القاهرة لتضع حملها وبعد ساعات من ولادة طفلها تركت سريرها مصطحبة المولود لتضعه أمام أحد المساجد بعد أن تراجعت عن فكرة التخلص من الطفل وقتله.

في نيابة وسط القاهرة كانت التحقيقات مع الأم التي تم ضبطها بعد تحريات ومعاينة رجال الأمن للطفل والتأكد من قيام والدته بتركه عقب هروبها من المستشفى.

وذكرت والدة الطفل أن زوجها هددها بحرمانها من طفلها عقب ولادته نتيجة خلافات بينهما رغم زواجهما الشرعي.

وقالت الزوجة بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز “متزوجة شرعيًا مثل أي زواج طبيعي وليس هناك سبب لحرماني من طفلي مثلما يفعل من يمارسون الجنس وينجبون بطريقة غير شرعية فقررت حرمان زوجي من الطفل مثلما يريد حرماني منه”.

واستكملت الزوجة أقوالها بأنها فكرت كثيرًا في التخلص من الطفل عقب تهديدات زوجها لها قبل الولادة حيث قررت النيابة احتجازها بشكل خاص داخل قسم الشرطة مراعاة لرضاعة الطفل لحين انتهاء التحقيقات معها.

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