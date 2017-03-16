بلغاريا : شركة ” كوكا كولا ” تدخل موسوعة ” غينيس ” بأكبر لوحة علب كولا فارغة في العالم

دخلت شركة #كوكا_كولا للمشروبات الغازية موسوعة #غينيس للأرقام القياسية بعدما قام فرعها في بلغاريا باستخدام آلاف العبوات الفارغة من الكوكا كولا لتشكيل أكبر لوحة فسيفسائية في العالم.

وجمع فرع شركة كوكا في بلغاريا نحو 72000 عبوة معدنية وزجاجية فارغة من الكوكا كولا، وقام موظفو الفرع بوضع العبوات على شكل زجاجة ضخمة من المشروبات الغازية كتب في وسطها كلمة بلغاريا.

ويعتبر الدخول في سجل غينيس للأرقام القياسية أمراً في غاية الأهمية للشركة، لأنه يضيف إلى شركة كوكا كولا المزيد من الانتشار والشعبية.

وقال مدير فرع الشركة في بلغاريا سفيتوسلاف أتاناسوف “شعرت بالسعادة عندما رأيت موظفي شركتنا يعملون جنباً إلى جنب لتحقيق الإنجاز الرائع، أشعر بالفخر الشديد لأن الموظفين عملوا بجد وبروح الفريق”.

واشترك في إنجاز اللوحة التشكيلية 545 موظفاً وموظفة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبلغت مساحة اللوحة التي تم تشكيلها ضمن مهرجان للمبيعات في مدينة كاميشا، 278 متراً مربعاً.

من الجدير بالذكر بأن إنجاز اللوحة ساعد الشركة في جمع التبرعات لمؤسسة فيرنا التي تعنى بأمور الشباب.

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