بوتين : العلاقات الروسية التركية تعود بخطى واثقة إلى سابق عهدها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن علاقات بلاده مع تركيا تعود بخطى واثقة إلى سابق عهدها، حيث كانت تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين اليوم الخميس، خلال استقباله سفراء 18 بلدًا بينهم السفير التركي حسين ديري أوز، في العاصمة موسكو.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في موسكو الأسبوع الماضي، في إطار مجلس التعاون رفيع المستوى التركي الروسي.

وأضاف أنه اطلع مع أردوغان على سبل إيجاد “حلول سياسية للأزمة السورية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد”. (ANADOLU)

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