ترامب : ما يجري في أوروبا يشير إلى صعوبة اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يصعب على المسلمين الاندماج في الحضارة الغربية، مذكّرا بما تشهده أوروبا، رغم حب الكثير من المسلمين للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في حديث بثته شبكة ” فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، “ما تشهده ألمانيا والسويد وبروكسل وغيرها من بقاع العالم، يشير إلى صعوبة اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية”، مشددًا على “نيته التعاطي بأكبر قدر من الجدية مع هذه القضية”.

وجاء تصريح ترامب حول اندماج المسلمين في الغرب، بعد صدور قرار عن المحكمة الفدرالية في هاواي، قضى بحظر العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي للهجرة بصيغته المعدلة.

ووصف ترامب قرار المحكمة المذكور بـ”الخبر السيء والمحزن”.

وأكد خلال تجمع حاشد لأنصاره في “ناشفيل” عاصمة ولاية “تينيسي” الأمريكية، أن مرسومه المعدل، والذي كان من المنتظر دخوله حيز التنفيذ، اليوم الخميس، “نسخة مخففة عن المرسوم بصيغته الأولى”.

من جهتها، اعتبرت وزارة العدل الأمريكية الحكم “معيبا”، وجددت التأكيد على أن الرئيس الأمريكي “يتمتع بصلاحيات واسعة على صعيد الأمن القومي”.

وأشارت إلى أنها “ستستمر وعبر قنوات القضاء المختص في الدفاع عن شرعية مرسوم الرئيس للهجرة”.

قرار المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي، الذي صدر ليلة الأربعاء/ الخميس، وشمل كافة أنحاء البلاد، أوقف الأمر التنفيذي المعدل، والذي أصدره الرئيس الأمريكي، 6 مارس/ آذار الماضي.

ومنع الأمر الذي تم تجميده، منح تأشيرات دخول جديدة للقادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا مدة 90 يوماً، بالإضافة إلى إيقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يوماً. (ANADOLU)

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