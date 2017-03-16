تطبيق ” سيغنال ” يطلق رسمياً ميزة مكالمات الفيديو المشفرة لجميع المستخدمين

أطلقت خدمة المحادثات المشفرة #سيغنال تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظامي #أندرويد وآي أو إس، يجلب ميزة مكالمات الفيديو المشفرة بشكل افتراضي لجميع المستخدمين حول العالم.

وأوضحت شركة “أوبن ويسبر سيستميز”، المطورة للتطبيق، عبر مدونتها الرسمية، أن التحديث الجديد يضمن لمستخدمي سيغنال إجراء مكالمات فيديو مشفرة بتقنية النهاية للنهاية، كما يأتي بتحسينات كبيرة في جودة المكالمات الصوتية.

وأضافت الشركة أن التحديث الجديد لتطبيق سيغنال لنظام “آي أو إس” يأتي بميزة تدعى CallKit تعمل مع الأجهزة العاملة بإصدار “آي أو إس 10″ وهي الميزة التي تجعل مكالمات الفيديو والصوت في تطبيق سيغنال مماثلة لتجربة الاتصال الرئيسية في هواتف آي فون.

ويستطيع المستخدم، بفضل ميزة CallKit، الرد على المكالمات التي تأتيه على تطبيق سيغنال لنظام آي أو إس، مباشرة من شاشة القفل، أو إجراء مكالمات مباشرة من تطبيق جهات الاتصال الرئيسي في الهاتف بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، كما يمكنه تصفح أخر المكالمات الوارده له على التطبيق مباشرة من قائمة أخر المكالمات الموجودة في تطبيق الاتصالات الرئيسي في جهازه.

وحذرت “أوبن ويسبر سيستميز” من أن استخدام ميزة CallKit قد ينجم عنه بعض العيوب فيما يتعلق بالخصوصية التي يوفرها تطبيق سيغنال، وهي أن خدمة آي كلاود السحابية قد تقوم بتخزين قائمة المكالمات الواردة، وذلك إذا كانت الخدمة مفعلة على الجهاز.

هذا، وأشارت الشركة المطورة لتطبيق المحادثات المشفرة إلى ميزة جديدة يجلبها التحديث الجديد لتطبيقها لنظامي أندرويد و”آي أو إس”، وهي ميزة تضمن الحفاظ على خصوصية موقع المستخدم عند إجراء المكالمات، حيث لن يقوم التطبيق بإجراء أي مكالمات بتقنية الند للند إذا كانت مع طرف غير موثوق منه.

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