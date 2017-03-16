جيش الإسلام : من يلقي البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين لن يتوانى عن تفجير القصر العدلي

\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0644\u0627\u0645:\u0645\u0646 \u064a\u0644\u0642\u064a \u0627\u0644\u0628\u0631\u0627\u0645\u064a\u0644 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0641\u062c\u0631\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0631\u0624\u0648\u0633 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0646\u064a\u064a\u0646 \u0644\u0646 \u064a\u062a\u0648\u0627\u0646\u0649 \u0639\u0646 \u062a\u0641\u062c\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0642\u0635\u0631 \u0627\u0644\u0639\u062f\u0644\u064a\r\n
مافي غير بشار المجرم وعصابته يقفون وراء هذه المذبحة القذرة