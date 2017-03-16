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جيش الإسلام : من يلقي البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين لن يتوانى عن تفجير القصر العدلي

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد

جيش الإسلام : من يلقي البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين لن يتوانى عن تفجير القصر العدلي

عكس السير

تعليق واحد

  1. حلبي وشوية كرامة
    مارس 16, 2017 , 12:32 م في 12:32 م

    مافي غير بشار المجرم وعصابته يقفون وراء هذه المذبحة القذرة

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