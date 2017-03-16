خاميس رودريغيز يوجه رسالة مبطنة لمدربه زين الدين زيدان

وجه #خاميس_رودريغيز، صانع ألعاب نادي #ريال_مدريد الإسباني والمنتخب الكولومبي، رسالة مبطنة لمدربه في الفريق الملكي زين الدين زيدان، عندما قال إنه يشعر براحة أكبر عندما يلعب رفقة منتخب بلاده.

وعندما سُئل الكولومبي عن أي الأنماط أسهل بين ريال مدريد والمنتخب الكولومبي، اختار وقال إن اللعب مع الأخير أكثر سهولة بالنسبة له، وفقًا لما ورد في صحيفة “سبورت” الإسبانية.

وقال خاميس “الأمر هو نفسه لكن مع المنتخب ألعب بحرية أكثر، لذلك أحاول المساعدة، في ريال مدريد ألعب إلى الوراء قليلًا”.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة كووورة : “لقد قلت لبيكرمان أنني في أي مكان ألعب فيه أحاول مساعدة زملائي في الفريق، أيضًا أحاول أن أظهر أنني أستطيع القيام بأشياء جيدة”.

وعن مباراتي المنتخب الكولومبي القادمتين في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، علق خاميس “6 نقاط حيوية جدًا بالنسبة لنا، علينا أن نفوز بها”.

وتحتل كولومبيا المركز السادس في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة، بينما تحتل البرازيل المركز الأول، والأورغواي ثانيًا والإكوادور ثالثًا، وتشيلي رابعًا، والأرجنتين خامسًا.

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