دراسة : العناكب تأكل لحوماً أكثر من البشر !

تعد #العناكب من الحيوانات المرعبة، فبالرغم من صغر حجمها فإنها تمتلك قوة فتاكة، وحركة غير متوقعة ، وأظهرت دراسة جديدة رقما يؤكد قوة هذه العناكب، التي قد تتفوق بها على الإنسان في كثير من الأحيان.

وقرر خبير العناكب السويسري مارتن نيفلر عمل دراسة لتقدير مجموع وزن ما تأكله العناكب حول العالم في السنة الواحدة، حسبما ذكر موقع “غيزمودو”.

وكشفت الدراسة أن 25 مليون طن من العناكب يأكل ما بين 300 و800 مليون طن من اللحوم سنويا وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ويتمثل جزء كبير من هذا الطعام من الحشرات.

ويعد الأمر المفاجىء أن ما يأكله البشر في السنة الواحدة من اللحوم والأسماك يقارب الـ400 مليون طن، أي أن العناكب تأكل لحوما أكثر مما يأكله البشر.

ويعادل مجموع ما تأكله العناكب في السنة، إلى مجموع وزن جميع سكان الأرض.

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