دمشق : عناصر من ” جيش الإسلام ” يعتدون بالضرب على ناشط إعلامي و يحطمون سيارته في الغوطة الشرقية ( صور )

قال ناشط إعلامي في الغوطة الشرقية، إن عناصراً من المكتب الأمني لجيش الإسلام قاموا بتحطيم سيارته وتهديده بالسلاح.

وأكد “ياسر الدوماني”، الناشط الإعلامي، ومدير تنسيقية مدينة دوما، عبر صفحته في فيسبوك، عصر الخميس، أن “جيش الإسلام يرسل زبانيته من المكتب الأمني ويقومون بتكسير سيارتي ويشهرون السلاح بوجهي وقد قام اكثر من شخص بمهاجمتي قبل قليل”.

وأضاف في منشور آخر: “طبعا استطاع احدهم من المكتب الامني لجيش الاسلام مهاجمتي وتلقيت عدة ضربات لكن لم يستطع طرحي ارضا وعندما قاومت قام بشهر السلاح ووضعه برأسي”.

ونشر الدوماني صوراً لسيارته بعد تحطيمها وعلق بالقول: “سيارتي بعد تكسيرها من المكتب الامني جيش الاسلام .. حيث قام شخص بمهاجمتي ثم قام بصراخ لشخص ضمن كمين ضدي وقال له ابو بكر طلاع”.

ولم ينشر الدوماني تفاصيل أخرى عن الحادثة حتى لحظة تحرير الخبر.

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