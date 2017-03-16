دييغو كوستا يهاجم ريال مدريد و كورتوا يدير ظهره للملكي

عبّر اللاعب الدولي الإسباني #دييغو_كوستا، مهاجم نادي #تشيلسي الإنكليزي عن استيائه من رغبة ريال مدريد في ضم نجوم فريقه وعلى رأسهم الحارس كورتوا، نافياً، في سياق آخر، “إشاعات” قرب رحيله نحو الدوري الصيني.

وقال دييغو كوستا في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية ، رداُ على سؤال حول اهتمام ريال مدريد بلاعبي تشيلسي :”تـبـاً لريال مدريد! إنهم يريدون أخذ كورتوا وهازارد. ولكن هازارد فعلاً من لاعبي القمة في العالم”.

ومن جهته، أغلق تيبو كورتوا الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه وعلى رأسها ريال مدريد، معبراً عن سعادته في فريقه الحالي تشيلسي.

وأوضح كورتوا في تصريح لإذاعة “أوندا ثيرو”، مجيباً على سؤال حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد: “لا، أنا حالياً أستمتع بالإنجازات التي نحققها هنا وأنا مركز على ذلك”.

وأكد الحارس البلجيكي أنه لا يجد أية صعوبة في العيش في إنكلترا، مشيراً إلى أنه يتحدث “اللغة الإنكليزية منذ أن كان عمره 10 سنوات” وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، وتحدث دييغو كوستا أيضاً عن حقيقة العروض المغرية التي تلقاها من بعض أندية الدوري الصيني فقال : “لقد دار حديث كثير حول رحيلي ولكن كما ترى، أنا موجود هنا”.

و أكد كوستا أنّ تجربته الاحترافية ضمن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني كانت مرحلة ناجحة كما أنه يشعر حالياً بتحسن كبير متمنياً أن تبتعد عنه الإصابات.

وعلّق المهاجم الدولي الإسباني على لقطة جدال المدربين كونتي ومورنيو أثناء مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد لحساب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم، قائلاً :”أنتم تعرفون كونتي ومورينيو.كان عليّ أن أدخل بينهما تقريباً حتى أفرقهما”.

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