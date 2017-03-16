رئيسة وزراء بريطانيا بعد قرار المحكمة الأوروبية : لا يحق لأحد أن يحدد للنساء ما يلبسنه

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، إنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه بعد أن قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي بان الشركات يمكنها حظر ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) بشروط معينة.

وأثار حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر الثلاثاء، والذي شمل كذلك مظاهر دينية أخرى عاصفة من الانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزعماء دينيين.

وقالت ماي أمام البرلمان رداً على سؤال عن الحكم “لدينا.. تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك.”

وأضافت “قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب مثل أمن الحدود أو ربما في المحاكم والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه.” (REUTERS)

عكس السير