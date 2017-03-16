رياض محرز يحقق أرقام هجومية رائعة في دوري الأبطال

عزز النجم الجزائري #رياض_محرز أرقامه على المستوى التهديفي في #دوري_أبطال_أوروبا بعد صناعته هدفاً لفريقه ليستر سيتي أمام إشبيلية.

وكان ليستر سيتي قد خسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام إشبيلية قبل أن يتقدم بهدف نظيف سجله ويس مورغان من صناعة رياض محرز في الإياب ضمن دور ثمن النهائي من البطولة قبل أن يضيف ألبرايتون هدف تأمين التأهل.

ووفقاً لصحيفة أخبار اليوم الجزائرية ، يعتبر هذا الهدف السادس الذي يساهم فيه رياض محرز في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

وفي نفس الوقت يعتبر هدف مورغان أول هدف من لاعب جامايكي في تاريخ البطولة بينما يعتبر كاسبر شمايكل أول حارس مرمى في تاريخ دوري الأبطال يتصدى لركلتي جزاء في الذهاب والإياب من دور إقصائي.

وأخذت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية الشهيرة على عاتقها مهمة تقييم لاعبي ليستر في ليلة كتب فيها الفريق تاريخًا جديدًا له ونشرت الصحيفة تقييمها الخاص للاعبي الفريق بعد المباراة حيث عمدت لاختيار اللاعب الأفضل والأسوأ في تشكيلة الفريق.

وحاز كاسبر شمايكل على جائزة اللاعب الأفضل في المباراة بتقييم 8 من 10 وهو الذي تصدى لركلة جزاء نزونزي لاعب إشبيلية الذي منح فريقه بطاقة العبور.

بدوره كان سليماني من أقل اللاعبين تنقيطا وفق التقييم حيث حصل على تقييم 6 من 10 نظرًا لأنَّه لم يقدم الإضافة المرجوة منه بعد دخوله في أرض الملعب عند الدقيقة الـ64.

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