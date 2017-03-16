ريال مدريد يحطم رقماً تهديفياً عمره أكثر من نصف قرن !

نجح نادي #ريال_مدريد الإسباني في تحطيم رقم تهديفي عمره 52 عاماً، وذلك عندما نجح في التغلب على ضيفه نادي ريال بيتيس بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، التي اقيمت الأحد المنصرم.

وتعتبر مباراة “الأبيض الملكي ” امام نادي ريال بيتيس المواجهة رقم 48 التي ينجح من خلالها “الميرنغي” في التسجيل بمختلف المسابقات الرسمية المحلية والدولية خلال نفس الموسم (2016-2017) بغض النظر عمّا تؤول إليه النتيجة النهائية للقاء.

وكان الرقم السابق مسجلاً بإسم نادي بنفيكا البرتغالي الذي تمكن من هز شباك منافسيه خلال 47 مباراة رسمية خلال الفترة من عام 1963 وحتى عام 1965، وذلك بحسب ما أكدته صحيفة “ذا صن ” البريطانية.

وخلال سلسلة الـ 48 مباراة التي سجل فيها ريال مدريد هدفًا على الأقل ، فإنه نجح في تحقيق 34 انتصارًا و11 تعادلاً، ومعها ثلاث هزائم فقط وفقاً لصحيفة إيلاف ، و جاءت من ناديي إشبيلية وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني ومن نادي سيلتا فيغو في مسابقة كأس الملك.

هذا وسجل “الميرنغي ” 109 أهداف خلال هذه السلسلة التهديفية مقابل تلقي شباكه لـ 46 هدفًا في الدوري وكأس الملك وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما سجلت أعلى نتيجة تهديفية حققها النادي الملكي ضمن هذه السلسلة، كان بتغلبه على نادي كولتورال ليونيسا في كأس الملك بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعتبر المباراة ضد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، هي آخر مباراة يفشل ريال مدريد في التسجيل من خلالها، وذلك عندما انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.

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