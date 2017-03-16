زيدان يخشى مواجهة ليستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

اعترف مدرب #ريال_مدريد الإسباني، زين الدين زيدان بأنه لا يرغب في مواجهة #ليستر_سيتي الإنكليزي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ليستر سيتي قد تأهل إلى ربع النهائي بالفوز على إشبيلية الإسباني (2-0) في إياب ثمن النهائي مساء الثلاثاء، علما بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأندلسي (2-1).

ويعتقد زيدان بأن كافة الفرق الموجودة في ربع النهائي لا ترغب في مواجهة ليستر، في ظل الأداء المبهر الذي يقدمه الثعالب بقيادة المدير الفني الجديد كريج شكسبير الذي استلم المهمة خلفا للمدرب الإيطالي المقال كلاوديو رانييري.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن زيدان قوله: “لا أعتقد أن هناك مدربا يأمل في مواجهة ليستر، إنه فريق يواصل تحقيق الإنجازات عندما يتوقع النقاد عدم حدوث ذلك، اعتقد كثيرون أنه لن يكون بوسعه قلب النتيجة أمام إشبيلية، لكنه تمكن من ذلك”.

وأضاف: “سيكون ليستر مرشحا مفضلا بغض النظر عن الفريق الذي سيلعب أمامه، ويمكن حدوث أي شيء نظرا لأنه فريق لا يعاني من الضغوط عكس منافسيه”.

وأكمل بحسب ما اوردت شبكة كووورة : “رأينا أن ليستر يملك لاعبين أصحاب مهارات، لكنهم أيضا يلعبون بشغف وشجاعة، وهذا أمر ليس من السهل أن تواجهه، في دور الثمانية، سنخوض مباراتين صعبتين، إنها مرحلة يؤمن فيها أي فريق بقدراته على إحراز اللقب”.

يشار إلى أن ريال مدريد تأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي الإيطالي بنتيجة (6-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بواقع (3-1) في كل لقاء.

عكس السير