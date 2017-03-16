شركة صينية تطلق سيارة كهربائية بمدى سير ” خرافي “

كشفت شركة “نيو” النقاب عن سيارتها الكهربائية Eve الاختبارية، التي تتمتع بمدى سير خرافي يبلغ 1000 كيلومتر.

وأوضحت الشركة الصينية الناشئة أن سيارتها الصالون الفارهة تعتمد على نظامي الدفع الكهربائي والقيادة الآلية. وتظهر السيارة بطول 5.20متر، وتطل بملامح تصميمية جذابة وأبواب منزلقة ضخمة، كما أنها تتمتع برحابة كبيرة بفضل قاعدة العجلات بطول 3.52 متر، تسع معها لستة أشخاص، علاوة على أنها تزخر بمقاعد استلقاء وأريكة فاخرة.

ومن المقرر طرح الموديل القياسي من السيارة الكهربائية Eve الاختبارية في الأسواق بحلول عام 2020. ( DPA )

عكس السير