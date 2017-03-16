عيوب خبيثة تدفع تطبيقي “واتس آب ” و ” تليغرام ” للتحرك

أصلح تطبيقا #واتساب و #تليغرام عيوبا في خدماتهما للرسائل الفورية واسعة الانتشار، بعدما أكدت شركة وجود عيوب تسمح باختراق الحسابات على هذين التطبيقين.

واكتشف باحثون في شركة (تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز) المشكلات المرتبطة بطريقة معالجة التطبيقين لبعض أنواع الملفات دون التحقق من عدم احتوائها على أكواد نشطة قد تكون ضارة.

والعيوب ترتبط بإمكانية إرسال ملفات إلى نسختي واتساب وتليغرام على الإنترنت بأكواد ضارة تبدو في هيئة أخرى مثل الصور.

وبمجرد أن يفتح المستقبل في واتساب الملف يتيح الكود للباحثين الدخول على وحدة التخزين للمستخدم ثم الوصول إلى حسابه وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، ومن حسابه يمكنهم إرسال نفس الملفات الضارة إلى كل معارف المستخدم.

وقال ماركوس را، المتحدث باسم تليغرام، إن العيب المكتشف كان أشد خبثا ويحتاج سلوكا “غير معتاد” من الضحية مثل النقر بالزر الأيمن للفأرة على تسجيل فيديو وفتح صفحة جديدة.

ومن ناحيتها، ذكرت آن يه، المتحدثة باسم واتساب المملوكة لفيسبوك، “عندما أبلغت شركة تشيك بوينت عن المشكلة تعاملنا معها خلال يوم ونشرنا تحديثا لواتساب الخاص بالإنترنت”.

عكس السير