في اليابان .. أصدقاء ” وهميون ” للإيجار !

أنشأت شركة يابانية خدمة جديدة غريبة تسمح للعملاء باستئجار أصدقاء وهميين لالتقاط صور معهم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إنشاء خدمة “Real Appeal” من قبل الشركة اليابانية “فاميلي رومانس”، مقابل دفع مبلغ من المال، كوسيلة للظهور بصورة أكثر شعبية من الواقع، عبر #فيسبوك و #انستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للعملاء اختيار شخص واحد أو أكثر ضمن ألبوم صور تتيحه الخدمة، كما يمكن اختيارهم عبر تحديد خصائص معينة مثل الجنس والعمر والشعر والأزياء وغيرها من الصفات.

ويتقاضى كل صديق وهمي 8 آلاف ين ياباني، أي ما يقارب 57 جنيها استرلينيا كأجر لما لا يقل عن ساعتين، للخروج مع الزبون وحضور حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والمناسبات المختلفة معه.

ووفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، تهدف هذه الخدمة إلى زيادة شعبية الأشخاص الذين يختارونها عبر الصور التي ينشرونها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة بيتسبرغ أن شبكات التواصل الاجتماعي تجعلنا نشعر بالوحدة، ووفقا للدراسة، فإن إنفاق أكثر من ساعتين يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من فرصة الشعور بالعزلة الاجتماعية.

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