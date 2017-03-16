قال إنه تزوجها ” شفهياً ” .. هولندا : محاكمة لاجئ سوري بتهمة اغتصاب مواطنة خمسينية

طالب المدعي العام في محكمة مدينة “بريدا” الهولندية، بسجن لاجئ سوري 36 شهراً، بتهمة اغتصاب مواطنة هولندية، قال السوري أنه تزوجها.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “برابانتس نيوزبلاد دا ستيم” الهولندية المحلية، تحت عنوان “زواج أم اغتصاب ؟ .. أم لا هذا ولا ذاك ؟”، فإن السوري اتهم باغتصاب متطوعة (57 عاماً) تعمل في الهيئة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء، في السابع عشر من أيلول الماضي، في قرية “خيلزا”، جنوبي هولندا.

وقال السوري (31 عاماً) في المحكمة، يوم الاثنين الماضي، إنه كان متزوجاً بها، بعد أن كان الاثنان قد تعرفا على بعضهما في مركز اللجوء بالقرية.

ونقلت الصحيفة عن الضحية قولها، بحسب ما ترجم عكس السير، “لم نكن متزوجين أبداً”، فيما قال السوري إنهما كانا متزوجين وفق الدين الإسلامي “شفهياً”.

وقالت المرأة إن السوري كان قدم إلى منزلها عدة مرات، وكان مرحباً به، لكنها كانت تطلب منه المغادرة مساء.

وقال السوري إنه بات في منزلها 3 مرات، وكان الاثنان يمارسان الجنس حينها، فيما قالت المرأة إنها لم تسمح له بالدخول في أحد الأيام، فقام بالنوم بجانب باب المنزل، لتسمح له لاحقاً بالدخول لأنه أراد الصلاة، فهددها بسكين وقام باغتصابها.

وأنكر السوري هذه الاتهامات، فيما طالبت محاميته “أناوك كلاين سيلا” بإسقاط الاتهامات الموجهة إليه ومنحه البراءة “بسبب قلة الأدلة”.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بالقضية، في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

عكس السير