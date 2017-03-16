” مايكروسوفت ” تصدر خدمة ” Microsoft Teams ” لكافة مستخدمي ” Office 365 “

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة #مايكروسوفت أخيرًا اليوم بإصدار خدمة Microsoft Teams لكافة مستخدمي Office 365 بإعتبارها واحدة من الخدمات الواعدة التي تهدف لمنافسة خدمة Slack ، ونتيجة لذلك، فقد أصبح الآن بإمكان 85 مليون مستخدم نشط شهريا لخدمة Office 365 الوصول إلى خدمة Microsoft Teams، وبشكل مجاني.

وقد قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تطبيق Microsoft Teams على منصات الأندرويد و iOS و Windows ، وهناك أيضا نسخة الويب.

وبهذه المناسبة أعلنت شركة مايكروسوفت كذلك عن تكامل خدمة Microsoft Teams مع نحو 150 خدمة من الطرف الثالث مثل Hootsuite و Zendesk. وتشمل الميزات الإضافية دعم المجيبات البرمجية الآلية المعروفة بإسم Chatbots، فضلا عن الكثير من خيارات التخصيص، والعديد من الميزات الأخرى.

وتصف شركة مايكروسوفت خدمة Microsoft Teams بإعتبارها منصة محادثة للموظفين تركز على التعاون في الوقت الحقيقي ، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت السيد Satya Nadella بأن هذه الخدمة الجديدة هي عبارة عن منصة للمحادثات بين الموظفين من أجل الدردشة، وعقد اللقاءات، ومشاركة الملاحظات، والتخطيط، وأوضح أيضا بأنها تضم مجموعة من الإضافات والتطبيقات لمساعدة الفرق على إنجاز العمل المطلوب.

وكانت شركة مايكروسوفت قد دمجت بعمق Microsoft Teams في تطبيقات Office و Skype. ويمكن للشركات الحصول حتى على التكامل مع Power BI و SharePoint و Planner بحسب ما اوردت شبكة إلكتروني ، وسوف يكون المستخدمون قادرين على البحث عن الملفات، والأشخاص، والمحادثات في Microsoft Teams مثلما هو الحال في خدمة Slack. ويتم توفير الإخطارات من قبل مايكروسوفت من خلال التكامل مع Exchange.

وقامت شركة مايكروسوفت في البداية بإطلاق خدمة Microsoft Teams في شهر نوفمبر الماضي، ولكنها كانت آنذاك في المرحلة التجريبية ، وقد كانت هذه الخدمة متاحة للشركات في 181 دولة حول العالم وبنحو 18 لغة. وعلى ما يبدو، كان الإقبال جيدًا على الخدمة، وهذا ما يفسر إطلاق الشركة لها على الصعيد العالمي.

وقالت شركة مايكروسوفت بأنه خلال الإطلاق الأولي لخدمة Microsoft Teams تم إستخدام هذه الأخيرة من قبل 30 آلف شركة كبيرة وصغيرة، لذلك هناك إمكانات ضخمة للتوسع على الرغم من أن خدمة Slack كانت متواجدة منذ فترة وتمتلك حاليا أكثر من 5 ملايين مستخدم نشط يوميا وأكثر من 1.5 مليون حساب مدفوع، ورسخت مكانتها في هذا السوق. سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون التنافس بين الخدمتين بعدما أعلنت خدمة Microsoft Teams إستعدادها للمعركة.

عكس السير