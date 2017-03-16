موظفون في الأمم المتحدة يرفعون صور ضحايا نظام بشار الأسد في المقر الرئيسي للمنظمة في الذكرى السادسة لاندلاع الثورة

تجمع العشرات من موظفي الأمم المتحدة بالمقر الرئيس في نيويورك، يوم الأربعاء، تزامنا مع الذكري السادسة لاندلاع الثورة السورية، رافعين صور لضحايا نظام بشار الأسد.

ورفع العاملون الأمميون في القاعة الكبرى بمركز الزوار، صورا لضحايا من نساء وأطفال قتلوا بأيدي قوات النظام السوري، منذ اندلاع ثورتهم السلمية في 15 مارس/آذار 2011.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إن “جميع الموظفين العاملين في مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة حول العالم يقفون اليوم دقيقة صمت للتعبير عن رسالة مفادها أنه لا بد من وضع حد للمذبحة الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة أن “تجمع الموظفين الأمميين في مركز الزوار بالمقر الرئيسي اليوم جاء بغرض إيصال أصواتهم للمتضررين من الصراع وبعث رسالة إلى قادة دول العالم وللدول الأعضاء بالمنظمة الأممية يطالبون فيها بإنهاء المذبحة”. (ANADOLU)

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