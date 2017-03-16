ميركل و أولاند : ربط أردوغان لألمانيا و هولندا بالنازية ” غير مقبول “

اعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، والمستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، الخميس، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الذي تحدث عن “ذهنية نازية” في ألمانيا وهولندا بأنها “غير مقبولة” وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وأفاد البيان الصادر في أعقاب محادثة هاتفية بين أولاند وميركل أن “رئيس الجمهورية والمستشارة يعتبران من غير المقبول المقارنات مع النازية والتصريحات المعادية لألمانيا أو لدول أخرى أعضاء”.

وشدد أولاند على “تضامن فرنسا مع ألمانيا ومع دول أخرى أعضاء في الاتحاد تستهدفها مثل هذه الهجمات”.

وبحسب الاليزيه فان الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية “بحثا أيضاً احتمال مشاركة مسؤولين سياسيين أتراك في فعاليات في فرنسا أو ألمانيا في إطار الاستفتاء المرتقب في تركيا” في نيسان/أبريل.

واتفقا في هذا الصدد على أن هذه المشاركة “يمكن أن تنظم في حال توافر شروط محددة بشكل يتوافق بدقة مع القانون الألماني أو الفرنسي وبكل شفافية في مهل مشروعة”. (AFP)

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