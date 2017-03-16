وزيرة الدفاع الألمانية : ينبغي على حلف الأطلسي عدم دفع تركيا إلى الانسحاب

أكدت وزيرة الدفاع الالمانية ضرورة بقاء تركيا في حلف شمال الاطلسي، رغم الأزمة بين انقرة وعدد كبير من البلدان الاوروبية، لكنها اشارت الى ان على الحلفاء ألا “يتخلوا” مع ذلك عن المعارضين للسلطات التركية.

وفيما تنتقد انقرة منذ اسبوعين منع عدد من الوزراء من المشاركة في اوروبا في اجتماعات مؤيدة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان مع الجاليات التركية، قالت اورسولا فون در ليين، أن “تركيا لا تسهل مهمتنا في الحلف الاطلسي”.

وحذرت الوزيرة الالمانية، من انه “يجب ألا يتخيل احد ان تركيا خارج الحلف الاطلسي يمكن ان تصغي إلينا بشكل افضل، او سيكون من الاسهل التعايش معها اكثر مما لو بقيت في الحلف الاطلسي”.

واضافت ان اعضاء الحلف الاطلسي يستطيعون لأنهم “بالضبط حلف” ان “يناقشوا بسهولة مبادئهم المتعلقة بالديموقراطية وانفتاح المجتمع، حتى لو كانوا على خلاف”.

وترى الوزيرة التي شاركت في كل حكومات المستشارة انغيلا ميركل منذ 11 عاماً، ان البقاء في الحلف الاطلسي ايضاً هو اشارة موجهة الى معارضي اردوغان.

وقالت “يجب الا نتخلى عن الاتراك الكثر الذين لا يريدون توسيع صلاحيات الرئيس″، محور استفتاء في 16 نيسان/ابريل في تركيا.

وقد توترت علاقات تركيا مع المانيا وهولندا اللتين منعتا عدداً من الوزراء الاتراك من القيام بحملة على اراضيهما تمهيداً لفوز “نعم” في الاستفتاء. (AFP)

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