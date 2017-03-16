يلدريم : بعض الدول الأوروبية تصبح ديكتاتورية و قمعية بين ليلة و ضحاها

قال رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، إن الدول الأوروبية باتت تبني سياساتها وفقًا لتركيا، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في هولندا دليل على ذلك.

جاء ذلك في كلمة له خلال تجمّع جماهيري في ولاية جانقيري شمالي تركيا، اليوم الخميس، في إطار حملته للاستفتاء الشعبي المرتقب على التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي في 16 أبريل/ نيسان القادم.

وأوضح يلدريم: “باتت أوروبا تبني سياستها وفقًا لتركيا.. إنظروا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية في هولندا كيف أثرت تركيا عليها وساهمت بفرملة العنصرية في أوروبا”.

وحذّر رئيس الوزراء التركي الحكومات الأوروبية من خطر انتهاج السياسات المعادية للإسلام والأتراك، مبينًا أن خوفها من الإسلام لن يجلب لها نتائج طيبة على الأطلاق.

وأشار يلدريم إلى أن الأحداث التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت حقيقة بعض الدول التي تدّعي حماية القيم الأوروبية والحريات وحقوق الإنسان في كل مناسبة.

وشدّد على أن بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا وهولندا وسويسرا، تصبح ديكتاتورية وقمعية بين ليلة وضحاها، وتُظهر انحيازها الصريح عندما يتعلق الأمر بتركيا. (ANADOLU)

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