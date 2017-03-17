أردوغان لرئيس وزراء هولندا : فزتَ بالانتخابات لكنك خسرت تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مخاطباً رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، “ربما حققت فوزاً بالمركز الأول في الانتخابات (النيابية)، إلا أنك فقدت صديقاً مهمًا مثل تركيا”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، خلال مراسم افتتاح عدداً من المشاريع في ولاية صقاريا شمالي تركيا، تعليقاً على فوز حزب “الشعب للحرية والديمقراطية” الهولندي بالانتخابات العامة.

وبزعامة روته، حقق حزب “الشعب للحرية والديمقراطية” الفوز في الانتخابات الهولندية، التي أجريت أمس، بعد حصوله على 33 مقعدًا، من أصل 150 (مقاعد البرلمان)، مقارنة بـ41 مقعداً في انتخابات 2012.

وبخصوص الأزمة بين بلاده وهولندا، ذكر الرئيس أردوغان، أن “روته” اقترح على رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، خلال مكالمة هاتفية ليلة الأزمة (السبت الماضي)، تناول وجبة طعام سوياً بعد انتهاء الانتخابات الهولندية.

وتابع أردوغان قائلا “رئيس وزراء تركيا لن يلتقي به (روته)، لأنه قد خسرها (العلاقات مع تركيا)”.

وفي سياق آخر، تطرق أردوغان إلى عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته المتعلقة بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول منطقة “شنغن” الأوروبية.

واستطرد بهذا الخصوص “في الوقت الراهن يتحدثون عن اتفاقية إعادة القبول (اللاجئين والتي وقعت في مارس/آذار 2016)، أي إعادة قبول هذا؟ تجاوزوا ذلك الموضوع″.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل لثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها، حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. (ANADOLU)

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