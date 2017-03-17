أمريكا تدين احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم و تدعو لإنهائه

جددت الولايات المتحدة الخميس، إدانتها الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، مطالبة موسكو بإنهائه “فوراً”، وفق ما أعلنت الخارجية الامريكية في بيان.

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر في البيان، إن “القرم جزء من أوكرانيا. تدين الولايات المتحدة مرة جديدة الاحتلال الروسي للقرم وتدعو لانهائه فوراً”.

وأضاف أن “عقوباتنا المتصلة بالقرم ستبقى قائمة إلى أن تعيد روسيا الى اوكرانيا السيطرة على القرم”.

وذكّر بيان الخارجية الامريكية بأنّ الولايات المتحدة “لا تعترف” بالاستفتاء الذي اجري في القرم في 16 آذار/مارس 2014 على الانضمام الى روسيا والذي استندت إليه موسكو لإعلان ضمّها شبه الجزيرة.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق أوكرانيا خلال نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014، ما أدى الى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. (AFP)

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