أمريكا : لا خطة لدينا لإشراك ” البيشمركة السورية ” في عملياتنا شمالي سوريا

قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة، العقيد جون دوريان، إنه لا توجد لدى التحالف خطة لإشراك البيشمركة السورية في العمليات شمالي سوريا.

جاء ذلك ردا على سؤال، خلال تقديمه معلومات للبنتاغون عبر “الفيديو كونفرنس” من العاصمة العراقية بغداد فيما يخص العمليات الجارية ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وأضاف دوريان، خلال إجابته على سؤال المراسل حول ما إذا كان التحالف ينوي إشراك البيشمركة السورية من عدمه، في العمليات ضد “داعش” في في شمال سوريا، ولا سيما محافظة الرقة منها الخاضعة لسيطرة التنظيم أنه “حاليا لا توجد لدينا خطة لإشراكهم”.

وتابع “نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية والتحالف العربي السوري، منفتحون للعمل مع الآخرين أيضا شرط البقاء في الصفحة نفسها وبهدف التغلب على داعش”.

وأشار إلى أن المباحثات مع أنقرة مستمرة بشأن الدور المحتمل لتركيا في العمليات، وأنهم يعملون مع “قوات سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية).

وعن وجود القوات الأمريكية في مدينة منبج قال “دوريان” إن الجنود الأمريكان لم يتعرضوا حتى الآن لأي هجوم، وإن تلك القوات تتواجد على مرأى من قوات النظام السوري وروسيا ويراقبون تحركاتهم هناك.

ولفت إلى أن القوات المذكورة في اتصال مع القوات الروسية من خلال مراكز العمليات في إطار اتفاقية الفصل الآمن للقوات.

من جهة أخرى أفاد مسؤول في التحالف أن البيشمركة السورية لم تدرب من قبل قوات التحالف، لذا لا توجد لديهم خطة للعمل مع هذا القوات. (ANADOLU)

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