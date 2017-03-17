الأردن يعلن عن سقوط شظايا على أراضيه نتيجة اعتراض إسرائيل لصواريخ مصدرها نظام الأسد

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي، بأنه في ساعات فجر اليوم سقطت شظايا صواريخ على بعض القرى في محافظة اربد شمالي البلاد وفِي غور الصافي وفِي مناطق خالية نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الإسرائيلية.

وتقوم الأجهزة الفنية من القوات المسلحة والاجهزة الامنية بالتعامل مع بقايا الصواريخ وإبعادها عن مواقع التجمعات السكانية ولم تحدث أي إصابات،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة، عن قيام سلاحه الجوي بشن غارات على عدة اهداف ليلة الخميس في سوريا، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى استهداف شحنة أسلحة لحزب الله .

وقال الناطق باسم الجيش ” تم اطلاق عدة صواريخ مضادة للطائرات من داخل سوريا عقب المهمة واعترضت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية واحداً من هذه الصواريخ”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتابع المتحدث أن الطائرات الإسرائيلية عادت الى قواعدها بسلام. (DPA)

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