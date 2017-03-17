الإسبان يخشون مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

كشف استطلاع للرأي أن أنصار الأندية الثلاثة الكبرى في #إسبانيا، ريال مدريد و #برشلونة و أتلتيكو مدريد، يخشون مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته صحيفة آس المدريدية أن مشجعي أندية إسبانيا الثلاثة لا يريدون مواجهة فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ اعتبر 70% من المشاركين في الاقتراع أن الفريق البافاري هو الأصعب.

وجاء يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماسيميليانو أليغري كثاني أكثر الأندية صعوبة على أندية إسبانيا (16%).

أما المفاجأة فكانت اختيار ليستر سيتي بطل إنكلترا كثالث أكثر الفرق صعوبة، رغم تأهله للمسابقة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب أندية أخرى متوجة بلقب التشامبيونز ليغ من قبل كبروسيا دورتموند الألماني، إضافة لموناكو (فرنسا) الذي أطاح بمانشستر سيتي من ثمن النهائي.

وكخيار أول تمنى مشجعو الأندية الثلاثة الكبرى في إسبانيا عدم التواجه فيما بينهم، حيث قد تسفر القرعة عن 3 مباريات (كلاسيكو) بين الريال والبرسا أو ثلاثة (دربيات) بين قطبي مدريد، حيث ينتظر أن تقام مباراة كلاسيكو الليغا الشهر القادم وكذلك دربي العاصمة.

وكخيار ثان تمنوا عدم مواجهة بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، والذي سحق آرسنال الإنجليزي في ثمن النهائي بنتيجة اجمالية 10-2 ومن بعده اليوفي ثم ليستر سيتي.

وينتظر أن تجري القرعة اليوم الجمعة، في نيون السويسرية. ( EFE )

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