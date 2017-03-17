الإمارات تبني أول ناطحة سحاب بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أعلنت شركة بناء مقرها #دبي عن خطط لبناء أول ناطحة سحاب بالطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

وأكدت شركة ” Cazza “، أن ناطحة السحاب ستقام في دولة #الإمارات العربية المتحدة، وتقول إنها ستستخدم التقنية الجديدة “طباعة بالرافعة” لإنشاء المبنى، والتي تم تصميمها لطباعة أبنية يزيد ارتفاعها عن 80 مترا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريس كيلسي “عندما فكرنا في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد كان توجهنا دائما نحو الأبنية المنخفضة مثل المنازل، إلا أن المطورين كانوا دوما يسألوننا عن طباعة الأبنية الشاهقة، ما جعلنا نبحث في كيفية تطوير التقنيات لإنشاء الأبنية الشاهقة”.

وأضاف كيلسي أنه “من خلال تقنياتنا فإننا سنكون قادرين على بناء أبنية ذات تصميم معماري معقد بسرعات غير مسبوقة، وكل شيء متوقف على آلية التوسع أي كثافة الإنتاج لتقليص التكاليف، حيث تتقلص الكلفة العالية للتقنية مع مرحلة الإنتاج الواسع، ما يعرف بوفرات الإنتاج الكبير”.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن ارتفاع المبنى أو تاريخ بدء المشروع أو الانتهاء منه وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ولكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه سيتم طباعة المكونات الأساسية للمبنى باستخدام خليط خرساني.

الجدير بالذكر أن مدينة دبي أعلنت سابقا عن خطط لبناء ناطحة سحاب دوّارة بزاوية 360 درجة، والتي من المقرر إنهاء أعمال بنائها بحلول العام 2020.

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