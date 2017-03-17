الجيش الأمريكي يتنصل من ” مجزرة الجينة ” : قصفنا تنظيم ” القاعدة ” و لم نقصف مسجداً بشكل متعمد

أقر الجيش الأمريكي الخميس بشن ضربة جوية في شمال سوريا ضد تنظيم القاعدة، لكنه نفى أن يكون استهدف بشكل متعمد مسجدا في ريف حلب الغربي حيث استشهد العشرات.

وصرح الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية “لم نستهدف مسجدا، لكن المبنى الذي استهدفناه حيث كان هناك تجمع (لتنظيم القاعدة) يقع على نحو 15 مترا من مسجد لا يزال قائما”.

وأوضح أنه سيتم إجراء “تحقيق في الادعاءات بأن تلك الضربة قد تكون أدت إلى (سقوط) ضحايا مدنيين”.

وكان بيان سابق للقيادة المركزية أوضح أن “القوات الأمريكية شنت ضربة جوية على تجمع للقاعدة في سوريا، في السادس عشر من آذار/مارس، بمحافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل العديد من الإرهابيين”.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية أن الموقع الدقيق لهذه الضربة غير واضح لكن الأمر يتعلق بالضربة نفسها التي قد تكون استهدفت مسجد قرية الجينة التي تبعد نحو 30 كيلومترا من مدينة حلب، بحسب فرانس برس.

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