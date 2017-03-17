الذهب يستقر و يتجه لأول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع مع هبوط الدولار

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لتحقيق أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في خمسة أسابيع بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوتيرة أبطأ لزيادات أسعار الفائدة هذا العام بما خيب آمال المراهنين على ارتفاع العملة الأمريكية.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة في وقت سابق هذا الأسبوع كما كان متوقعا لكنه لم يغير توقعاته السابقة برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وهو ما بدد آمال المراهنين على صعود الدولار الذين كانوا ينتظرون أي تلميحات لزيادة رابعة محتملة في 2017.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى مستوى جديد هو الأدنى في خمسة أسابيع عند 100.160 يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1226.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ السادس من مارس آذار في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ليستقر عند 1226.20 دولار للأوقية.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 17.23 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ السابع من مارس آذار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 954.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 767.65 دولار للأوقية. (REUTERS)

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