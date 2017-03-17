القبض على أمريكية تركت طفلتها في مركز تجاري عمداً ( فيديو )

ألقي القبض على الأم الأمريكية “Chiengkham Vilaysane” والتي تعرف أيضا باسم سيندي، بعد أن قامت بترك ابنتها في أحد متاجر التسوق.

وتركت سيندي ابنتها البالغة من العمر عامين في متجر “Food-4-Less” في ريفرديل بكاليفورنيا، وعادت إلى المنزل.

ووفقا للتقارير فإن الطفلة كانت تتجول قبالة والدتها عندما كانت تتسوق، وكانت سيندي تطلب من الزبائن ترك ابنتها عند محاولتهم جلبها إليها، ومن ثم توجهت سيندي لدفع مشترياتها ثم غادرت المكان من دون طفلتها.

وعثر على الطفلة وهي تتخبط لوحدها في متجر “Food-4-Less” حوالي الساعة الـ 5 مساء، وتم أخذها إلى مركز للرعاية إلى أن تم تحديد هوية الأم عن طريق كاميرات المراقبة.

وقامت Chiengkham Vilaysane بنشر صور لنفسها مع ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ولكنها كتبت في وقت لاحق تدوينة عبر حسابها، بتاريخ 2 مارس/آذار الجاري، مخاطبة “زوجها المستقبلي”، عبر فيسبوك تقول فيها “أنا على استعداد للمغادرة معك أينما كنت”.

كما سبق لسيندي أن صرحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها موظفة في قسم شرطة ريفرديل، فيما رد قسم الشرطة بأنها لم تعمل قط بقسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على الأم بتهمة الإهمال.

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