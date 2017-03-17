الهجرة الدولية : مقتل 32 لاجئاً في قصف قبالة سواحل اليمن !

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، مساء اليوم الجمعة، مقتل 32 لاجئاً صومالياً، وإصابة 30 آخرين، في قصف جوي استهدف قاربهم، قبالة السواحل اليمنية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في اليمن، شابيا مانتو، على حسابها بموقع “تويتر”، إن “أحدث المعلومات المتاحة عن قارب الحديدة (المدينة اليمنية التي وقع قبالتها الهجوم)، تشير إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 30 آخرين”.

وأشارت إلى أن القارب كان يحمل على متنه 140 لاجئاً.

ولم توجه المتحدثة اتهاماً لأية جهة بالوقوف وراء الحادث، وأوضحت أنه “يجري التحقق من التفاصيل”.

ولفتت إلى أن منظمتها تعمل على الأرض من أجل تقديم مساعدات عاجلة إلى الناجين من الحادث وأُسر قتلاه.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جول ميلمان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إن 31 لاجئاً صومالياً قتلوا في الهجوم المذكور.

وأوضح ميلمان، أن الهجوم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، داخل المياه الإقليمية اليمنية من البحر الأحمر، لافتا إلى أن القارب كان متوجها إلى السودان. (ANADOLU)

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