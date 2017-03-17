بالفيديو .. شاب صيني يقدم عرض زواج باستخدام ” نيزك ” يزن 33 طناً

تقدم الصيني ليو فيه (30 عاماً) بطلب زواج إلى حبيبته بطريقة فريدة من نوعها عبر تقديم هدية على شكل #نيزك يزن 33 طناً وتبلغ قيمته 100000 دولار أمريكي، وسط ساحة عامة في مدينة أوروماكي، عاصمة إقليم سيانجيانغ أيوغور شمال #الصين.

ونقل النيزك الضخم إلى ساحة المدينة بعدما تم تغطيته بقماش أحمر وتثبيت مجموعة من البوالين الهوائية الملونة عليه.

يذكر بأن ليو اتصل بحبيبته وانغ التي كان على علاقة حب معها منذ 4 سنوات، وطلب منها القدوم إلى الساحة بعد أن أعد كل شيء ليتقدم بطلب الزواج منها وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويظهر ليو وهو يركع على ركبتيه أمام حبيبته ويقدم لها باقة من الورود بالإضافة إلى خاتم الخطوبة قبل أن توافق الفتاة على طلبه.

وقال ليو في تعليق له على ما حدث بأن حبيبته كانت قد شاهدت النيزك في العام المنصرم أثناء إجازة أمضياها سوية، وأبدت إعجابها الشديد بالنيزك حينئذ.

وأضاف “بعدما لاحظت إعجاب وانغ الشديد بالنيزك قررت أن أشتريه وأقدمه هدية لها مهما كان ثمنه. أعتبر هذا النيزك رمزاً لقوة حبنا واستمراريته”.

ومن المزمع أن يسجل ليو وحبيبته وانغ زواجهما رسمياً، ويقيما حفل زفافهما في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

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