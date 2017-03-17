بالفيديو .. صيادين يتركون كلابهم تنهش ” فهدً ” و هو على قيد الحياة

أظهر مقطع فيديو جرى تصويره في #ناميبيا، مؤخرا، لقطات مرعبة، لفهد يتعرض للافتراس والتعذيب على يد مجموعة من #الكلاب، بحضور صيادين تابعا الحادثة ببرودة دم قبل أن يجهزا على الحيوان.

وهاجمت أربعة كلاب #الفهد، ثم شرعت في نهشه، بينما كان الصيادان يتابعان الهجوم، أحدهما يمسك هراوة، والآخر يحمل فأسا كي ينهال به على الحيوان الضحية.

وأثار الفيديو استهجانا واسعا، بين مستخدمي الانترنت، إذ استغرب ناشطون الضحك الذي صدر عن الشخصين في المكان، وهما يتابعان أطوار تعذيب الفهد على أيدي الكلاب.

وظل الفهد يصدر أنينا، أثناء تعذيبه، لكنه لم يستطع التغلب على الكلاب التي أمسكت بأطراف منه، على نحو محكم، إلى أن اقترب الشخصان كي يجهزا عليه بهراوة وفأس، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأدان أودري ديلسينك، مدير “هيومان سوسايتي إنترناشيونال”، ما حصل للفهد ، قائلا إن التعذيب الذي تعرض له صادم في ناميبيا وفي العالم، على حد سواء.

ولا يسمح قانون نامبيا بقتل الفهود عبر استخدام الكلاب، ولا يجيز استهدافها إلا في حال كان الأمر من باب الدفاع عن النفس أو حيوانات ومحاصيل.

عكس السير